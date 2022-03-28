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Військові рф вихваляються, що грабують магазини з алкоголем, – СБУ

Наталя Дуляба

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У телефонних розмовах, які перехопила СБУ, російські військові вихваляються своїм родичам, що грабують в Україні магазини з алкоголем і п’ють напої, які в росії досі не вживали. Відповідний аудіозапис опублікувала Служба безпеки України на своїй сторінці у Facebook.

«Мародерство серед російських загарбників набуло величезного розмаху. Армія “асвабадітєлєй” проявляється у всій своїй “красі”. Про це свідчать фактично всі розмови загарбників, які перехоплює СБУ. Особливо “везучими” себе вважають ті, хто стоять у Київській області», – підкреслюють силовики.

На аудіозаписі чути, як військовий вихваляється своїй дівчині, що пив абсент, який разом із пивом та іншими товарами встиг вкрасти в одному з магазинів. При цьому окупант каже, що український алкоголь, зокрема й львівське пиво, йому смакує.

«Оскільки рашисти розуміють, що Київ їм не взяти, то ставлять для себе більш “приземлені” завдання: “Будем пивко ху*ить. У них пиво… прямо вообще ох*нное”», – йдеться у повідомленні СБУ.

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