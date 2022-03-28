Українсько-російські перемовини проведуть 29 березня в Туреччині

Перемовини делегацій з України та Росії проведуть у вівторок, 29 березня, у Туреччині. Представники України вже виїхали до Туреччини. Про це пише hromadske.

Член української делегації та голова фракції «Слуги Народу» Давид Арахамія розповів, що наразі вони знаходяться в дорозі. Російська делегація теж нещодавно вилетіла й прибуде не раніше 21:00.

«Тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10-ї ранку стартуємо в переговорах», – додав Арахамія.

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