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Українські військові знищили спостережний пункт росгвардії з Дагестану

Наталя Дуляба

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Бійці 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили спостережний пункт росгвардії з Дагестану. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Спостережний пункт російської нацгвардії окупанти облаштували в лісопосадці, втім закарпатські військові успішно його знищили.

«У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий «Урал» і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців утекли», – йдеться в повідомленні.

На спостережному пункті ворогів виявили документи одного з окупантів: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки «Сбербанку» тощо.

Особисті дані расгвардійця: Маданов Владик Іньязудинович, 2 червня 1995 р.н. Військовий квиток виданий військкоматом м. Дербент Республики Дагестан.

Зі штурмовиків 128 бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає.

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