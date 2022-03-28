Українська розвідка опублікувала імена агентів ФСБ, що діють в Європі

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список з іменами й іншими персональними даними 620 агентів ФСБ, які діють в Європі. Про це йдеться на сайті відомства.

28 березня в мережі стали відомі імена 620 співробітників ФСБ рф, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Українська розвідка опублікувала не лише імена кремлівських агентів, а й дати народження, місце прописки, номери телефонів, паспортні дані тощо. Ознайомитися з путінськими агентами, які діють в Європі, можна за цим посиланням.

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