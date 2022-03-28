Україна ліквідувала ще 12 танків та один літак росіян

Українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках відбили сім атак окупантів та знищили 12 танків та один літак російських військових. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними військових, впродовж поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Окрім того українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

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