У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з кікбоксингу

Український кікбоксер Максим Кагал, який захищав батьківщину в складі загону спеціального призначення «Азов», загинув у бою за Маріуполь. Про це пише Укрінформ.

«Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», – написав тренер Максима Олег Скирта.

Зазначимо, що Максим Кагал є першим чемпіоном світу з кікбоксингу ISKA серед дорослих у складі збірної команди України.

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