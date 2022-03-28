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Щотижневий експорт нафти з Росії впав на 26%

Анастасія Диняк

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Експорт нафти з Росії за тиждень скоротився більш ніж на чверть. Іноземні компанії шукають альтернативу російським енергоносіям. Про це повідомляє американський фінансовий інформатор Bloomberg.

За даними Bloomberg, середньодобові постачання в Росії становлять 495 300 тонн, що на 26,4% менше ніж минулого тижня.

Заборону на імпорт російської нафти запровадили лише кілька країн. серед них США та Велика Британія. Проте, все більше іноземних компаній добровільно відмовляються від покупки російського продукту.

Низка великих компаній, як Shell Plc та TotalEnergies SE, заявила, що має намір поступово відмовитися від закупівлі нафти в Росії у відповідь на війну з Україною.

За оцінками аналітиків TS Lombard, експорт російської нафти у 2022 році може скоротитися вдвічі, упавши на 2,3 мільйона барелів на день. У такому випадку Росію змушена буде скоротити загальний обсяг виробництва.

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