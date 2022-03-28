СБУ ліквідувала вже 5 ворожих ботоферм

З початку війни Служба безпеки України зупинила роботу п’яти ботоферм, які забезпечували роботу понад 100 тисяч фейкових акаунтів. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Ферми ботів діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави та Закарпаття. Акаунти були створені у різних соціальних мережах, серед них й ті, які заборонені в Україні.

Боти поширювали неправдиву інформацію про війну Росії з Україною. Зокрема, фейки виправдовували повномасштабне вторгнення Росії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 комплектів GSM-шлюзів, майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій, чорнову бухгалтерію.

СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Санкції частини першої статті передбачають до п’яти років за ґратами з конфіскацією майна.

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