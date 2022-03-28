ОСТАННІ НОВИНИ

СБУ ліквідувала вже 5 ворожих ботоферм

Анастасія Диняк

|

З початку війни Служба безпеки України зупинила роботу п’яти ботоферм, які забезпечували роботу понад 100 тисяч фейкових акаунтів. Про це повідомляють у Держспецзв’язку.

Ферми ботів діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави та Закарпаття. Акаунти були створені у різних соціальних мережах, серед них й ті, які заборонені в Україні.

Боти поширювали неправдиву інформацію про війну Росії з Україною. Зокрема, фейки виправдовували повномасштабне вторгнення Росії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 комплектів GSM-шлюзів, майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій, чорнову бухгалтерію.

СБУ уже розпочала кримінальне провадження за ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Санкції частини першої статті передбачають до п’яти років за ґратами з конфіскацією майна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів