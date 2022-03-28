Росіяни намагаються прорвати оборону поблизу Києва, – зведення генштабу

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Києва з північного заходу та сходу, аби взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому у Facebook.

Станом на 06:00 год. понеділка, 28 березня, українські військові продовжують вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Також наші війська ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Волинському та Сіверському напрямках тривають оборонні операції, захисники виконують інші завдання у визначених операційних районах. Ситуація контрольована, суттєвих змін не зазнала.

На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджені на обороні Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, на утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил за добу відбили 5 атак ворога. Українські воїни знищено 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані щодо кількості уточнюються.

Українські Повітряні Сили за попередню добу знищили 4 ворожі літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація також залучали для нанесення ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

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