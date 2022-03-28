Росія не покидає планів захопити Київ, – Міноборони

Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо Києва. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити столицю. Про це повідомило Міністерство оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Окрім того повідомляється, що противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також, російське окупаційне командування докладає максимум зусиль для утримання під контролем тимчасово зайняті території України.

З метою поповнення втрат особового складу, військовими комісаріатами на території російської федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів «добровольців», які будуть залучатись для забезпечення такого собі окупаційного «порядку» на захоплених територіях.

Підрозділи Збройних Сил України продовжують оборону міста Маріуполя. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступу противника на інші напрямки. Окупанти продовжують зазнавати великих втрат.

Тимчасово захоплене місто Херсон чинить суттєвий опір російській окупації, ворог змушений все більше зосереджувати сили російських військових та росгвардії для утримання міста під своїм контролем.

Відбулося перекидання близько 150 осіб з південної осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення так званої південної осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною.

Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для російської федерації, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, з огляду на відсутність близької перспективи самостійного виготовлення високотехнологічного радіоелектронного устаткування, яке є важливим компонентом технологічного процесу виготовлення ракет.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Підрозділи Збройних Сил України продовжують вести оборонні дії та здійснювати успішні контратаки на окремих напрямках.

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