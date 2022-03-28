Північна Македонія висилає п’ятьох російських дипломатів

Північна Македонія оголосила персонами нон-ґрата п’ятьох дипломатів Росії. Про це пише Радіо Свобода.

У понеділок, 28 березня, посла Росії Сергія Базднікіна викликали до Міністерства закордонних справ Північної Македонії. Там йому вручили дипломатичну ноту про вислання п’яти співробітників посольства Росії.

Російські дипломати мають п’ять днів, щоб покинути Північну Македонію. Про причини такого рішення не повідомляють.

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