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Охматдит отримає майже 100 тисяч євро від продажу картини Бенксі

Андрій Котенський

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На благодійному аукціоні у Лондоні за 97 тисяч євро продали Картину Бенксі. Виручені кошти підуть на потреби київської лікарні «Охматдит, повідомляє Українська правда із посиланням на The Guardian.

Початкова ставка на аукціоні була 20 тисяч фунтів стерлінгів (24 тис. євро).

Твір вуличного художника Бенксі з Брістоля виставив на аукціон анонімний донор через сайт MyArtBroker.com.

На картині зображені два солдати, які малюють на стіні символ кампанії за ядерне роззброєння.

«Найвища ставка значно перевищила наші очікування – 81 тис. фунтів стерлінгів». Пожертва переможця торгів значно змінить життя персоналу, дітей та їхніх сімей у найближчі тижні», – каже керуюча директорка MyArtBroker Шарлотта Стюарт.

Нагадаємо, лікарі Охматдиту рятують поранених російськими окупантами дітей.

Картина Бенксі на виставці в Tesla Soft Gallery в Будапешті в 2020 році. Фото: Zsolt Szigetváry/EPA

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