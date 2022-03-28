На порталі Дія знову доступна реєстрація бізнесу

Реєстрація бізнесу, яка була вимкнена від початку війни, знову доступна на порталі Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, функція була тимчасово відключена для захисту даних українців. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.

Громадяни можуть подати онлайн-заявку на автоматичну реєстрацію ФОП.

«Для цього авторизуйтеся на порталі. Заповніть онлайн-форму, перевірте та підтвердьте свої дані КЕП. Це займає 10 хвилин, і далі ваша заява автоматично надходить у реєстр фізосіб-підприємців, обробка займає менше ніж 2 секунди», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.