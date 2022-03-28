Львівські десантники збили крилату ракету над Миколаївщиною

Протиповітряна оборона 80-ої окремої десантно-штурмової бригади збила крилату ракету, випущену окупантами над Миколаївщиною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Крилату ракету, яку випустив ворог 27 березня по мирних жителях на Миколаївщині, успішно знищили львівські десантники.

«Мінус одна крилата ракета противника. Наші воїни зенітних ракетних підрозділів, як завжди, на висоті», – йдеться в повідомленні.

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