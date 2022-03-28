Люди вийшли на мітинг в окупованому Енергодарі

Мешканці тимчасово окупованого Енергодара, що в Запорізькій області, вийшли на мирний мітинг. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

У понеділок, 28 березня, в Енергодарі місцеві мешканці вийшли на вулиці міста. Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Також на площі біля палацу культури «Сучасник» пролунав Гімн України.

«Попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами», – йдеться в повідомленні.

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