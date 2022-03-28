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Кіт з Харкова зібрав понад 10 тисяч доларів для тварин з України

Анастасія Диняк

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Харківський кіт Степан за 4 дні зібрав понад 10 тисяч доларів на допомогу тваринам в Україні. Про це господарка кота повідомила в Instagram.

Про збір коштів було оголошено 24 березня. Лише за чотири дні вдалося зібрати 10 035 доларів.

«Ваш внесок безцінний – завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні», – йдеться у дописі.

Зібрані кошти передуть благодійним організаціям Happy Paw, UaAnimals, «Плюшка», а також Миколаївському зоопарку і зоопарку «12 місяців».

 

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Допис, поширений Степан (@loveyoustepan)

Зауважимо, за сторінкою кота Степана в Instagram стежать понад 1,2 мільйони підписників. Степан та його хазяйка Анна з Харкова. Через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії, вони евакуювалися з району Північної Салтівки та зараз перебувають у Франції.

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