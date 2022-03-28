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Через Дію українці зібрали для армії понад 200 мільйонів гривень

Анастасія Диняк

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Близько 200 тисяч українців переказали понад 200 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил через застосунок «Дія». Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Усі зібрані кошти йдуть у фонд «Повернись живим». Фонд же передав українським військовим:

3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)

  • 12 206 бронежилетів;
  • 5 660 шоломів;
  • 11 905 засобів зв’язку та 357 шлюзів до них;
  • 391 мобільний роутер;
  • 2 372 квадрокоптери;
  • 11 військових безпілотних авіаційних комплексів;
  • 1 365 ноутбуків;
  • 1 173 смартфони (для операторів БПЛА);
  • 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;
  • 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;
  • 1 158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу);
  • 73 автомобілі;
  • 1317 генераторів для живлення;
  • 144 джерела безперебійного живлення.

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Фото: Михайло Федоров

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