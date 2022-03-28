Через Дію українці зібрали для армії понад 200 мільйонів гривень

Близько 200 тисяч українців переказали понад 200 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил через застосунок «Дія». Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Усі зібрані кошти йдуть у фонд «Повернись живим». Фонд же передав українським військовим:
3680 одиниць нічної та денної оптики (тепловізори, теплоприціли, тепловізійні насадки, ПНБ, оптичні приціли, біноклі)
- 12 206 бронежилетів;
- 5 660 шоломів;
- 11 905 засобів зв’язку та 357 шлюзів до них;
- 391 мобільний роутер;
- 2 372 квадрокоптери;
- 11 військових безпілотних авіаційних комплексів;
- 1 365 ноутбуків;
- 1 173 смартфони (для операторів БПЛА);
- 426 телевізорів та моніторів для мобільних та стаціонарних командних пунктів;
- 697 планшетів для операторів БПЛА та артилеристів;
- 1 158 одиниць іншої оргтехніки (компʼютери, стаціонарні телефони, принтери, компʼютерні миші, точки доступу);
- 73 автомобілі;
- 1317 генераторів для живлення;
- 144 джерела безперебійного живлення.
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Фото: Михайло Федоров
Анастасія Диняк