Блаженніший Святослав: «Через Україну постане новий світ, де більше не буде зла»

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) про 32-й день війни, що припав на Хрестопоклонну неділю, та про народження у муках нового життя України:

«Дорогі у Христі, брати і сестри! Україна уже переживає 32-й день цієї жахливої війни. Ми можемо сказати, що Україну розпинають на очах у цілого світу.

Вчора (26 березня, – ред.) такій трагічній атаці було піддано місто Львів. Можна сказати, що вчорашній день був охарактеризований ракетним тероризмом по всій території України. І справді, кожного разу, коли ракета влучає в мирне місто, то є такі відчуття, що черговий цвях вбивається в тіло України. Нас розпинають.

Україна переживає свою Голгофу – час великого болю. Час, коли український народ питає, питає Бога, питає себе: «Чому? У чому є сенс людських страждань? Звідки нам взяти силу, щоби побачити світло Божої мудрості в обставинах безумства війни?». І ось у цю неділю, яка згідно з юліанським календарем є третьою неділею Великого посту, Христова Церква перед очі Божої нагороди підносить Чесний і Животворящий Хрест Господній. Цю неділю ми так і називаємо Хрестопоклінною неділею.

Можливо, сьогодні, вдивляючись у розп’ятого на хресті нашого Спасителя, ми частково знаходимо відповіді на ці питання. Відповіді, які вповні дає християнська віра у розп’ятого Бога. Сьогодні Христа розпинають вкотре разом з Україною. І єднаючи страждання й муки, які сьогодні переживаємо ми в Україні, зі стражданнями розп’ятого Христа, ми знаходимо ключ до розуміння.

У візантійській традиції Хрест Господній так і називається Чесним і Животворящим деревом. Це є райське дерево життя, яке тоді, у раю, це дерево життя, дерево пізнання добра і зла, тільки передвіщало і передображало. І от сьогодні на землі, де відбувається пекло смерті і війни, Господь Бог хоче засадити живоносне, животворче, райське дерево життя животворного Хреста Господнього.

І ми віримо, що, страждаючи у тілі України, Христос відкриває нам це джерело життя. А кожен, хто вірує, хто єднає свої терпіння з терпіннями розп’ятого Спасителя, переміняє їх. Тоді наші страждання перетворюються на муки народження нового життя.

І ми бачимо, що в Україні народжується якесь нове життя. Що той Хрест Господній, на якому зі свого животворчого боку Христос виточив світові кров і воду – джерело життя вічного, – пульсує серед нас і сьогодні.

Через Україну постане новий світ. Світ, де вже більше не буде зла. Світ, де зло буде переможене. Світ, де людина буде відчувати себе гідною, а людське життя буде пошановане.

Я хочу сердечно подякувати усім тим, які разом з Україною черпають сенс нового життя із тих страждань, які ми переживаємо, і з нами солідаризуються. Я сьогодні хочу подякувати усім тим, хто, відчуваючи біль України, вміє народжувати нове життя там, де ви живите, де ви боретесь, де ви будуєте своє життя. Нехай це повториться у столицях країн цілого світу.

А сьогодні Україна співає: «Хресту Твоєму поклоняємося, Христе, і Святеє Воскрескресення Твоє славимо!».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.