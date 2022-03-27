За добу Львівщина прийняла понад 2 тисячі переселенців

За добу, 26 березня, на Львівщині знайшли прихисток 2 200 переселенців з інших областей України. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у Львівській області прийняли понад 250 тисяч вимушених переселенців з інших регіонів. Лише за минулу добу розселили 2 200 людей.

Наразі готово ще 18 тисяч місць у державних та комунальних закладах. Ще тисяча облаштована у приватних.

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