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Ворог втратив вже 582 танки та 248 літаків і гелікоптерів

Анастасія Диняк

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Станом на ранок 27 березня російська армія втратила в Україні 16 600 військових, 582 танки та 248 літаків та гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

З 24 лютого до 27 березня окупанти втратили:

  • особового складу ‒ 16600 осіб,
  • танків ‒ 582 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
  • артилерійських систем – 294 од,
  • РСЗВ ‒ 93 од,
  • засоби ППО ‒ 52 од,
  • літаків – 121 од,
  • гелікоптерів – 127 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1144 од,
  • кораблі /катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56,
  • Спеціальна техніка ‒  21.

У Гештабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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