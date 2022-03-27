Ворог втратив вже 582 танки та 248 літаків і гелікоптерів

Станом на ранок 27 березня російська армія втратила в Україні 16 600 військових, 582 танки та 248 літаків та гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
З 24 лютого до 27 березня окупанти втратили:
- особового складу ‒ 16600 осіб,
- танків ‒ 582 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1664 од,
- артилерійських систем – 294 од,
- РСЗВ ‒ 93 од,
- засоби ППО ‒ 52 од,
- літаків – 121 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки ‒ 1144 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56,
- Спеціальна техніка ‒ 21.
У Гештабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк