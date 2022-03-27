Ворог втратив вже 582 танки та 248 літаків і гелікоптерів

Станом на ранок 27 березня російська армія втратила в Україні 16 600 військових, 582 танки та 248 літаків та гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

З 24 лютого до 27 березня окупанти втратили:

особового складу ‒ 16600 осіб,

танків ‒ 582 од,

бойових броньованих машин ‒ 1664 од,

артилерійських систем – 294 од,

РСЗВ ‒ 93 од,

засоби ППО ‒ 52 од,

літаків – 121 од,

гелікоптерів – 127 од,

автомобільної техніки ‒ 1144 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56,

Спеціальна техніка ‒ 21.

У Гештабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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