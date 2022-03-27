У «Дії» українці фіксуватимуть пошкоджене під час війни майно

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить збирати інформацію про пошкоджене під час війни майно за допомогою «Дії». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд збиратиме інформацію про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій майно через застосунок «Дія». Функція почне працювати вже через тиждень після набрання постановою чинності.

«Кожен українець, чию домівку зруйнувала війна, зможе через Дію надіслати повідомлення й зафіксувати факт пошкоджень, аби ми мали можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову», – заявив Шмигаль.

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