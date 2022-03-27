США виділять Україні ще 100 мільйонів доларів

Сполучені Штати планують виділити Україні ще 100 мільйонів доларів на посилення цивільної безпеки. Про це пише hromadske.

Ці гроші мають піти на підвищення спроможності Міністерства внутрішніх справ України забезпечити необхідну безпеку кордонів, а також підтримувати цивільні правоохоронні функції та захищати критично важливу інфраструктуру.

«Збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв’язку для Держприкордонслужби та Нацполіції України», – йдеться у повідомленні.

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