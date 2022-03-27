ОСТАННІ НОВИНИ

США виділять Україні ще 100 мільйонів доларів

Анастасія Диняк

|

Сполучені Штати планують виділити Україні ще 100 мільйонів доларів на посилення цивільної безпеки. Про це пише hromadske.

Ці гроші мають піти на підвищення спроможності Міністерства внутрішніх справ України забезпечити необхідну безпеку кордонів, а також підтримувати цивільні правоохоронні функції та захищати критично важливу інфраструктуру.

«Збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв’язку для Держприкордонслужби та Нацполіції України», – йдеться у повідомленні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів