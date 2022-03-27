Що не можна писати у месенджерах під час війни: пояснення РНБО

Українців закликають дотримуватись правил інформаційної безпеки не лише у соцмережах, а й під час особистих листувань у різних месенджерах. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації РНБО у Facebook.

Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки ньому можна не лише спілкуватись зі своїми знайомими, а й повідомляти ЗСУ про техніку окупанта та боротися з російською пропагандою.

Проте в РНБО наголошують на обов’язковому дотриманні правил безпечного листування і соцмережах та месенджерах. Що не варто надсилати:

Не діліться геолокацією! Йдеться як про ваше місце перебування, розташування українських військ чи складів зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий, може побачити й ворог! Не пересилайте в месенджерах та соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень. З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, ліпше повідомте про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, після чого видаліть переписку.

«Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон», – додають в РНБО.

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