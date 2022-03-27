Путін може спробувати нав’язати Україні «корейський» сценарій

Росія не зможе взяти під контроль Україну, тому спробує розділити її територію. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Ворог не здатний встановити контроль над столицею, тому може спробувати втягнути Україну у новий сценарій.

«Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки – це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі», – зауважив начальник ГУР Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

Також Буданов наголосив, що Росія досі хоче створити сухопутний коридор в Крим. Головною проблемою ворога залишається оборона Маріуполя.

«Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контр-атаки ЗСУ і поступове звільнення – суттєво ускладнює реалізацію планів ворога», – пояснив бригадний генерал.

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