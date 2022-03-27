Настав час стерти війну з історії, перш ніж вона викреслить з історії людину, – Папа Римський

Папа Римський Франциск закликав завершити війну в Україні, допоки вона не викреслила «людину з історії». Про це він сказав під час недільної проповіді 27 березня, пише Vatican news.

«Дорогі браття і сестри, вже минуло більше місяця після вторгнення в Україну, від початку цієї жорстокої та безумної війни, що, як і кожна війна, є поразкою для нас усіх. Потрібно відкинути війну, яка є місцем смерті, де батьки і матері хоронять своїх дітей, де люди вбивають братів, навіть не бачивши їх, де могутні приймають рішення, а вмирають убогі», – звернувся до вірних Папа Франциск після молитви «Ангел Господній».

Понтифік відзначив, що в Україні вже кожна друга дитина стала біженцем, таким чином війна «руйнує майбутнє». Папа Римський закликав світ не звикати до війни, а навпаки зробити все, аби її врешті зупинити.

«Війна нищить не лише теперішнє, але й майбутнє суспільства. Я прочитав, що від початку агресії проти України кожна друга дитина в країні стала біженцем. Це означає руйнувати майбутнє, завдавати болючі травми найменшим і невинним серед нас. В цьому – звірство війни, що є варварською і святотатською дією! Війна не може бути чимось неминучим: ми не повинні звикати до війни! Ми повинні перетворити сьогоднішнє обурення на завтрашнє зобов’язання. Бо якщо з цієї історії ми вийдемо такими самими, якими були перед тим, то всі ми певним чином будемо винними. Перед обличчям небезпеки самознищення людство повинно усвідомити, що настав час скасувати війну, стерти її з людської історії, перш ніж вона викреслить з історії людину. Я молюся за кожного політичного лідера, щоби він замислився над цим, взяв на себе зобов’язання щодо цього! І щоб дивлячись на багатостраждальну Україну, збагнув, наскільки кожен день війни погіршує ситуацію для всіх. Тому знову звертаються із закликом: досить, потрібно зупинитися, нехай змовкне зброя, нехай ведуться серйозні переговори задля миру! Молімося надалі, не втомлюючись, до Цариці миру, якій ми посвятили людство, а зокрема Росію та Україну, за великої та активної участі вірних, за що дякую вам усім», – мовив Папа.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.