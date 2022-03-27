Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова, є поранені

26 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, їдучи з гуманітарною допомогою, потрапив під ворожий обстріл поблизу Чернігова. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З гуманітарною місією вдалось з’їздити на Чернігівщину. На жаль, доїхати в самий Чернігів не вдалося – потрапили під обстріл ворога. Слава Богу всі живі, проте є поранені. 26 березня для нас тепер – новий день народження», – написав він.

Руслан Марцінків додав, що російські окупанти обстріляли автівку практично перед самим Черніговом, перед переправою. Втім попри небезпеку доставити вантаж у місто все-таки вдалося.

«Дякую міському голові Ніжина, який допоміг з евакуацією, бо наш автобус фактично вийшов з ладу через постріли. Війна ближче ніж нам здається. Але ми переможемо, ворог буде розбитий», – наголосив мер Івано-Франківська.

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