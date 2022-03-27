ОСТАННІ НОВИНИ

Мер Івано-Франківська потрапив під обстріл біля Чернігова, є поранені

Наталя Дуляба

|

26 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, їдучи з гуманітарною допомогою, потрапив під ворожий обстріл поблизу Чернігова. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«З гуманітарною місією вдалось з’їздити на Чернігівщину. На жаль, доїхати в самий Чернігів не вдалося – потрапили під обстріл ворога. Слава Богу всі живі, проте є поранені. 26 березня для нас тепер – новий день народження», – написав він.

Руслан Марцінків додав, що російські окупанти обстріляли автівку практично перед самим Черніговом, перед переправою. Втім попри небезпеку доставити вантаж у місто все-таки вдалося.

«Дякую міському голові Ніжина, який допоміг з евакуацією, бо наш автобус фактично вийшов з ладу через постріли. Війна ближче ніж нам здається. Але ми переможемо, ворог буде розбитий», – наголосив мер Івано-Франківська.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни
Анастасія ПИЖ
Десятки мільйонів гривень склала гуманітарна допомога АТБ українцям в перший тиждень війни

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу продуктами харчування...

«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію
Оксана ПОПОВИЧ
«єПідтримка»: як перерахувати «ковідну» тисячу на армію

Гроші з «єПідтримки» тепер також можна витратити на допомогу українській армії та перевести на банківську картку. Про це...

Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів