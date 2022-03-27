Фінляндія зупинила залізничне сполучення з Росією

Фінляндія скасувала залізничне сполучення з країною-агресоркою. Росія більше не має сполучення з жодною країною Європейського Союзу. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Так, з понеділка, 28 березня, Фінляндія зупиняє пасажирське й вантажне сполучення з Росією. Відтепер РФ не має залізничного сполучення ні з однією країною ЄС.

Укрзалізниця закликає інші країни продовжувати залізничну блокаду ворога. Наразі Україна очікує рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, який проходить через Росію та Білорусь.

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