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Ашан відмовився йти з ринку Росії

Анастасія Диняк

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Генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод заявив, що «Ашан» продовжить працювати на російському ринку. По це пише Суспільне.

Ів Клод виправдовується тим, що мережа забезпечує робочими місцями 30 тисяч осіб. З них 40% – співробітники й акціонери.

«Найголовніше для нас — зберегти наших співробітників і забезпечити виконання нашої основної місії – продовжувати годувати населення цих двох країн. У нас ніколи не було іншої мети. Я готовий прийняти громадську думку, яка з нами не згідна. Нас легко критикувати, але ми відкриті і діємо для цивільного населення», – додав гендиректор.

Водночас Клод наголосив, що «Ашан» надає гуманітарну допомогу українцям. За його словами, мережа надала Україні понад 2 300 тонн продуктів харчування, 50 000 гігієнічних наборів і пожертвували більше ніж 2 мільйони євро.

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