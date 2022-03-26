Від рук окупантів в Україні загинули вже 136 дітей

Станом на ранок 31 доби повномасштабного вторгнення росії в Україні загинули 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Про це йдеться в Телеграмі Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській –64, Харківській –44, Донецькій –50, Чернігівській –38, Миколаївській –28, Луганській –25, Запорізькій –17, Херсонській –20, столиці –16, Житомирській –15, та Сумській – 14 областях.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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