Україна та США створили новий формат переговорів на рівні МЗС та Міноборони

Україна та США почали перемовини в новому форматі: на рівні керівників міністерств закордонних справ та міністерств оборони. Про це повідомив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На зустрічі у Варшаві американську сторону представляють міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен, а українську – міністр оборони Олексій Резніков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми зустрічаємося з нашими американськими колегами. Цей особливий формат 2+2 дозволяє нам шукати практичні рішення як у політичній, так і в оборонній сферах, щоб зміцнити здатність України протистояти російській агресії», – заявив Кулеба.

Водочас міністр оборони Олексій Резников зазначив, що під час зустрічі обговорюють співпрацю у політичих та оборонних питаннях та пообіцяв згодом оприлюднити деталі.

«Вперше зустріч у форматі 2+2. Ми обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках. Увечері ми також будемо присутні на виступ про війну Росії проти України. Деталі пізніше», – зазначив Резников.

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