У Львові затримали чоловіків, які інформували ворога

У Львові правоохоронці затримали двох осіб, які надсилали інформацію про українські позиції у Росію. Про це повідомила Патрульна поліція Львівщини на своїй Facebook-сторінці.

У суботу, 26 березня, на проспекті Чорновола у Львові поліцейські зупинили автомобіль. Під час перевірки патрульні виявили фото та відео пересування український військових. Також у водія знайшли фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та російські номери в телефоні.

Ще одного чоловіка правоохоронці затримали поблизу місця влучання ракет. Він знімав момент польоту ракети та її попадання в ціль. Також у планшеті затриманого виявили фото та інформацію про усі блокпостів Львівщини, яку він надіслав на два російські номери.

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