Розвідка оприлюднила імена окупантів, які скоюють злочини проти українців

Українська розвідка здобула список особового складу батальйонно-тактичної групи 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647) м. Кяхта Республіки Бурятія, що скоюють воєнні злочини проти народу України. Про це йдеться у Facebook головного управління розвідки Міноборони України.

«За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності», – наголосили в розвідці.

Розвідка оприлюднила імена, посади та звання понад семиста злочинців. Повний перелік – за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ оприлюднили імена 120 тисяч російських військових, які воюють в Україні. Детальніше –тут.

Згодом розвідка оприлюднила список імен танкової бригади окупаційних військ Росії, що бере участь у вторгненні в Україну. Повний перелік імен доступний за цим посиланням. Імена окупантів, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України – тут.

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