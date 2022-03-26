Росіяни втратили вже 474 танків та 244 літаки і гелікоптери

Станом на ранок 26 березня російська армія втратила в Україні 16 400 військових, 575 танків та 244 літаки та гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
З 24 лютого до 26 березня окупанти втратили:
- особового складу ‒ 16400 осіб,
- танків ‒ 575 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
- артилерійських систем – 293 од,
- РСЗВ ‒ 91 од,
- засоби ППО ‒ 51 од,
- літаків – 117 од,
- гелікоптерів – 127 од,
- автомобільної техніки ‒ 1131 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 56.
- Спеціальна техніка ‒ 19.
У Гештабі зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Ольга Денисяка