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Росіяни ракетами обстріляли Житомирщину  

Ольга Денисяка

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25 березня російські окупанти здійснили декілька авіаударів по Житомирській області. Про це йдеться у Facebook поліції Житомирщини.

За даними поліції,  а добу на території області було оголошено 7 повітряних тривог. Під час частини з них було здійснено авіаобстріли Житомира, Бердичева та Чуднівщини. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, працівники яких зафіксували виниклі руйнування та пошкодження.

Так, уранці, близько 9:00, було здійснено ракетний авіаудар у районі Київського шосе у м. Житомирі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.  Увечері цього ж дня кілька ракетних ударів прийшлося на селище у Чуднівській територіальній громаді. Унаслідок цього пошкоджено низку будівель та приватних будинків.

Поліцейські зафіксували обставини та зібрали свідчення воєнних злочинів.  Попередня кваліфікація цих подій – ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

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