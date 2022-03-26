Росіяни ракетами обстріляли Житомирщину  

25 березня російські окупанти здійснили декілька авіаударів по Житомирській області. Про це йдеться у Facebook поліції Житомирщини.

За даними поліції, а добу на території області було оголошено 7 повітряних тривог. Під час частини з них було здійснено авіаобстріли Житомира, Бердичева та Чуднівщини. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, працівники яких зафіксували виниклі руйнування та пошкодження.

Так, уранці, близько 9:00, було здійснено ракетний авіаудар у районі Київського шосе у м. Житомирі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Увечері цього ж дня кілька ракетних ударів прийшлося на селище у Чуднівській територіальній громаді. Унаслідок цього пошкоджено низку будівель та приватних будинків.

Поліцейські зафіксували обставини та зібрали свідчення воєнних злочинів. Попередня кваліфікація цих подій – ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.