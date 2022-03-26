Окупанти викрали мера Славутича та захопили лікарню

Окупанти вторглись в місто Славутич у Київській області, захопили там лікарню та викрали мера. Загарбники кидають світлошумові гранати у мешканців міста, які вийшли на проукраїнський мітинг. Про це йдеться в Телеграмі голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

У повідомленні йдеться, що жителі міста вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою. Вони збіралися на головній площі та вигукують – «Славутич-це Україна», «Слава Україні». Також розгорнули великий державний прапор.

Незважаючи на те, що окупанти відкрили вогонь в повітря та кидають світошумові гранати у натовп, жителі не розходяться і почали рух до лікарні, яку захопили загарбники.





За останьою інформацією, загарбники викрали мера міста Юрія Фомічіва. Міська рада у повному складі продовжує свою роботу.

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