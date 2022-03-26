Оголосили збір коштів на закупівлю техніки для військових

Ветеран російсько-української війни, що знову повернувся до лав ЗСУ Валерій Маркус оголосив збір коштів на закупівлю автомобілів та необхідої для віськових техніки. Про це Валерій Маркус повідомив у Facebook.

Валерій Маркус розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення з друзями купували техніку і одяг на різні підрозділи переважно за свої власні кошти. Але ресурси вичерпались, тому звертаються за допомогою до небайдужих.

За зібрані кошти закуплять автомобілі і дорогу техніку, щоб знищувати окупантів «максимально ефективно, і з мінімальними втратами з нашої сторонни».

Якщо ви хочете передати щось корисне (військове спорядження, дрони, пнб тощо), можете зробити це через цих людей:

– Україна: +380979543126 Василь

– Європа: +4915203633075 Дарина

– США: +16466788975 Христина

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ:

Україна (Валерій):

OTP: 5468 8697 3013 6118

Європа (Німеччина):

Anton Yakovenko

IBAN: DE30 8009 3784 0000 4803 98

BIC (SWIFT): GENODEF1HAL

Призначення: Hilfe für Ukraine

США:

Venmo: @Christina-Pikhmanets

Paypal: https://www.paypal.me/ChPikmanets

Нагадаємо, напередодні шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив збір коштів на купівлю за кордоном ще одного надсучасного безпілотника для потреб українських військових. Ціна питання – 490 тисяч євро.

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