Оголосили збір коштів на закупівлю техніки для військових

Ветеран російсько-української війни, що знову повернувся до лав ЗСУ Валерій Маркус оголосив збір коштів на закупівлю автомобілів та необхідої для віськових техніки. Про це Валерій Маркус повідомив у Facebook.
Валерій Маркус розповідає, що з початку повномасштабного вторгнення з друзями купували техніку і одяг на різні підрозділи переважно за свої власні кошти. Але ресурси вичерпались, тому звертаються за допомогою до небайдужих.
За зібрані кошти закуплять автомобілі і дорогу техніку, щоб знищувати окупантів «максимально ефективно, і з мінімальними втратами з нашої сторонни».
Якщо ви хочете передати щось корисне (військове спорядження, дрони, пнб тощо), можете зробити це через цих людей:
– Україна: +380979543126 Василь
– Європа: +4915203633075 Дарина
– США: +16466788975 Христина
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ:
Україна (Валерій):
OTP: 5468 8697 3013 6118
Європа (Німеччина):
Anton Yakovenko
IBAN: DE30 8009 3784 0000 4803 98
BIC (SWIFT): GENODEF1HAL
Призначення: Hilfe für Ukraine
США:
Venmo: @Christina-Pikhmanets
Paypal: https://www.paypal.me/ChPikmanets
Нагадаємо, напередодні шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив збір коштів на купівлю за кордоном ще одного надсучасного безпілотника для потреб українських військових. Ціна питання – 490 тисяч євро.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка