Кулеба закликав світ бойкотувати Ашан через відмову йти з росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав клієнтів і партнерів у всьому світі бойкотувати французьку мережу супермаркетів Ашан, яка продовжує роботу у росії. Про це Кулеба заявив у Твіттері.
«Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Ашан Холдинг робить свідомий вибір для подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання прибутків на крові. Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати AUCHAN_France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon», – заявив Кулеба.
By refusing to end business activities in Russia, Auchan Holding makes a conscious choice to further sponsor Russian atrocities in Ukraine and make blood profits. I call on all customers and partners around the globe to boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/yLnzFajMlu
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 26, 2022
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Ольга Денисяка