Кулеба закликав світ бойкотувати Ашан через відмову йти з росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав клієнтів і партнерів у всьому світі бойкотувати французьку мережу супермаркетів Ашан, яка продовжує роботу у росії. Про це Кулеба заявив у Твіттері.

«Відмовляючись припинити підприємницьку діяльність в Росії, Ашан Холдинг робить свідомий вибір для подальшого спонсорування російських звірств в Україні та отримання прибутків на крові. Я закликаю всіх клієнтів і партнерів по всьому світу бойкотувати AUCHAN_France, Alcampo, Leroymerlinfr, Decathlon», – заявив Кулеба.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.