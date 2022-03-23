ЗСУ знищили ворожу «Точку-У»: звіт Генштабу

На Донецькому та Луганському напрямках українським військовим вдалося знищити ракета «Точка-У» та ще низку ворожої техніки. Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.

Так, у вівторок, 22 березня, російські окупанти зазнали втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Загалом ЗСУ відбили сім ворожих атак. Було знищено 7 танків, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів. Також українські військові знешкодили 2 БМП та захопили 3 БМП-3.

Крім того, підрозділами ППО було уражено 2 БПЛА, 4 літаки та ракету «Точка-У». Втрати особового складу ворога налічують близько тисячі осіб.

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