За добу з Маріуполя евакуювали понад 7 тисяч людей

Понад 7000 людей вдалося упродовж доби евакуювати гуманітарними коридорами з Маріуполя до Запоріжжя. Частину евакуації зірвали російські окупанти. Про це пише hromadske.

Так, у вівторок, 22 березня, понад 1 100 людей вдалося вивезти з Бердянська до Запоріжжя. Ще 5 926 людей виїхали із Маріуполя до Запоріжжя на особистому транспорті.

Однак у Мангуші на Донеччині окупаційні війська затримали 11 автобусів і дві автівки з чотирма працівниками ДСНС, які рухались погодженим гуманітарним коридором.

«Утримують їх як заручників. Ми вважаємо це актом тероризму… Росія вчора погодила цей маршрут, тому вона повністю несе за це відповідальність», – заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також до Бердянська прибули дві вантажівки з гуманітарною допомогою та 24 автобуси, які 23 березня вивозитимуть маріупольців.

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