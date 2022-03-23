Ворог втричі завдав удару по Рівненщині

На Рівненщині російські окупанти три рази вдарили по об’єкту військової інфраструктури. Про це повідомляє голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

У вівторок, 22 березня, на Рівненщині п’ять разів лунала сирена. Увечері, під час однієї з них, ворог тричі завдав удару по об’єкту військової інфраструктури. Наразі збитки від обстрілу встановлює комісія.

Водночас ЗСУ за день збили там один ворожий безпілотник та одну ракету.

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