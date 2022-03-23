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В Україні вироблятимуть препарат для лікування Covid-19 за ліцензією Pfizer

Анастасія Диняк

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Фармацевтична компанія «Дарниця» отримали ліцензію на розробку та виробництво генеричної  версії протиковідного препарату Paxlovid від Pfizer. Про це повідомила пресслужба компанії.

Ліки компанія «Дарниця» поставлятиме у 95 країн світу з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема в Україну. Препарат призначений для використання для пацієнтів із груп ризику, щоб уникнути погіршення стану та переходу захворювання у середній або важкий перебіг.

«У сучасних умовах воєнного стану в країні та світової пандемії, потужна та інноваційна фарма – це вкрай важлива складова національної безпеки країни. Як найбільший фармацевтичний виробник України, «Дарниця» створила стратегію у партнерстві із урядом та міжнародними лідерами охорони здоров’я, щоб допомогти забезпечити доступ до генеричної версії лікування Covid-19 для українських пацієнтів та медичних працівників, а також для всього регіону» – йдеться у повідомлені.

Використання препарату Paxlovid від Pfizer МОЗ України дозволило з 17 лютого 2022 року.

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