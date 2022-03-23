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В Чорнобилі окупанти розграбували та знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро

Анастасія Диняк

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Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію вартістю 6 млн євро в місті Чорнобиль. Про це повідомило Держагентство з управління зоною відчуження.

Лабораторія була унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями та могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій.

«На базі лабораторії знаходились високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які сьогодні знаходяться в руках ворога, чим сподіваємось він нашкодить собі, а не цивілізованому світу», – додали у Держагентстві.

Лабораторія виконувала низку унікальних та стратегічних функцій. Там займалися проведенням характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження за фізичними, хімічними та радіаційними показниками. Допомагали їх аналізувати й забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку.

Також працівники лабораторії консультували державу у питаннях щодо перезахоронення радіоактивних відходів, вибору майданчика для створення могильника РАВ, моніторингу зони відчуження.

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