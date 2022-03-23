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Україна знищила ще шість російських літаків та один гелікоптер

Андрій Котенський

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За минулу добу, 22 березня, протиповітряна оборона України збила відразу шість російських винищувачів та один гвинтокрил. Окрім того наші захисники збили п’ять крилатих ракет. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ прозвітувала про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.

«Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета», – повідомив Юрій Ігнат.

22 березня російська армія в Україні втратила:

  • літаки – 6;
  • вертольоти – 1;
  • БпЛА (ОТР) – 5;
  • крилаті ракети – 5.

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