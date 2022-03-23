У Києві окупанти обстріляли багатоповерхівки, приватні будинки та ТЦ

Російські окупанти обстріляли два райони Києва. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та торговий центр. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Вночі, 23 березня, ворог обстріляв приватний сектор у Святошинському районі столиці. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватні будинки. Внаслідок обстрілів сталася пожежі, які вже ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Також лунали постріли у Шевченківському районі. Є загорання кількох приватних будинків та багатоповерхівки. Наразі відомо про чотирьох постраждалих, на місці працюють рятувальники та медики.

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