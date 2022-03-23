Російські олігархи розпродають коштовні картини відомих художників

Російські олігархи намагаються розпродати дорогі колекції творів мистецтва, виставлені в різних галереях Європи. Серед них картини Пікассо, Воргола, Модільяні та інших. Про це пише Українська правда.

Так, росіяни хочуть встигнути «врятувати» сотні мільйонів доларів, оскільки бояться, що колекції опиняться під арештами.

«Близько шести російських олігархів намагаються по-тихому продати цінні роботи Пікассо, Воргола, Джеффа Кунса, Модільяні, Кандинського, Деміена Хьорста та Баскії, по ціні від 30 до 100 мільйонів доларів», – розповів інформатор.

Також зазначається, що галереї не квапляться йти назустріч російським багатіям, кожен із яких може через кілька тижнів опинитися в санкційному списку.

«Можна припустити, що особа, проти якої ввели санкції, захоче перевезти свої твори мистецтва в безпечне місце. Але для будь-кого, хто допоможе їй із цим, коли це заборонено, буде божевіллям у таке втягуватися», – йдеться у повідомлені.

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