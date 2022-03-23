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Російська співачка зрізала український прапор з мерії окупованого міста

Андрій Котенський

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Російська співачка Юлія Чичеріна разом з окупантами власноруч зрізала український прапор з даху будівлі мерії Енергодара.

«Державний прапор з будівлі мерії Енергодара, міста-супутника ЗАЕС, з пісенно-веселим гиканням знімав не якись невідомий російський покидьок-окупант, а співачка Юлія Чичеріна – давня фанатка «рускава міра» та терористів «ЛНР/ДНР», – йдеться у повідомленні ДП «Енергоатом»

Момент «слави» Чичеріна зняла на камеру, і це відео вже поширилося у соцмережах.

В нині окупованому рашистами місті вона вирішила дати концерт – для загарбників.

Чичеріна внесена в базу Миротворець як російська терористка, яка підтримує війну росії проти України в усіх її проявах.

Також відомо, що за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України на російську співачку відкрито кримінальну справу.

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