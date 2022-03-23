Опублікували розклад евакуаційних потягів на 23 березня

«Укрзалізниця» призначила на 23 березня додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.
Графік додаткових евакуаційних потягів:
Дарниця (Київ):
08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;
16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
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Анастасія Диняк