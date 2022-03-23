Опублікували розклад евакуаційних потягів на 23 березня

«Укрзалізниця» призначила на 23 березня додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси. Про це йдеться у Telegram-каналі перевізника.

Графік додаткових евакуаційних потягів:

Дарниця (Київ):

08:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ;

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №279/278 Краматорськ – Львів;

16:00 – №285/284 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

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