На 23 березня було погоджено 9 гуманітарних коридорів

У середу, 23 березня, людей евакуйовуватимуть дев’ятьма гуманітарними коридорами з чотирьох областей України. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, на середу, 23 березня, узгоджено такі гуманітарні коридори:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).

Запорізька область:

Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міськрадою);

Гуляйполе – Запоріжжя (місце збору – міськрада, вул. Шевченка 15/2).

Київська область:

Велика Димерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1);

Богданівка – Бровари (місце збору – сільрада на вул. Богдана Хмельницького,219);

Світильня – Бровари (місце збору – сквер ім. Марченка);

Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).

Луганська область:

Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11);

с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).

Лисичанськ – Бахмут (місце збору – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324);

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – просп. Хіміків, 28);

Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).

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