На 23 березня було погоджено 9 гуманітарних коридорів

У середу, 23 березня, людей евакуйовуватимуть дев’ятьма гуманітарними коридорами з чотирьох областей України. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Так, на середу, 23 березня, узгоджено такі гуманітарні коридори:
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).
Запорізька область:
- Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міськрадою);
- Гуляйполе – Запоріжжя (місце збору – міськрада, вул. Шевченка 15/2).
Київська область:
- Велика Димерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1);
- Богданівка – Бровари (місце збору – сільрада на вул. Богдана Хмельницького,219);
- Світильня – Бровари (місце збору – сквер ім. Марченка);
- Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).
Луганська область:
- Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11);
- с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).
- Лисичанськ – Бахмут (місце збору – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324);
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – просп. Хіміків, 28);
- Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).
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Анастасія Диняк