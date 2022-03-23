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На 23 березня було погоджено 9 гуманітарних коридорів

Анастасія Диняк

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У середу, 23 березня, людей евакуйовуватимуть дев’ятьма гуманітарними коридорами з чотирьох областей України. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, на середу, 23 березня, узгоджено такі гуманітарні коридори:

Донецька область:

  • Маріуполь – Запоріжжя (місце збору – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).

Запорізька область:

  • Пологи – Запоріжжя (місце збору – площа перед міськрадою);
  • Гуляйполе – Запоріжжя (місце збору – міськрада, вул. Шевченка 15/2).

Київська область:

  • Велика Димерка – Бровари (місце збору – Будинок сільради на вул. Бобрицька,1);
  • Богданівка – Бровари (місце збору – сільрада на вул. Богдана Хмельницького,219);
  • Світильня – Бровари (місце збору – сквер ім. Марченка);
  • Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).

Луганська область:

  • Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11);
  • с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).
  • Лисичанськ – Бахмут (місце збору – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324);
  • Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – просп. Хіміків, 28);
  • Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).

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