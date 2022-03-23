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Міністр закордонних справ Греції зібрався в Маріуполь, щоб доставити допомогу

Андрій Котенський

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Із блокованого і обстріляного російськими військами міста Маріуполь вдалося евакуювати ще понад сім тисяч українців. Проте в заручниках окупантів залишається ще близько 100 тисяч маріупольців. Аби доставити гуманітарну допомогу місту до гумконвою зголосився приєднатися глава МЗС Греції Нікос Дендіас. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відеозверненя до українців.

За словами Володимира Зеленського, Греція одна із перших європейських країн, яка допомагає нестандарто вирішити питання гуманітарних коридорів у Маріуполі.

«Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь. Щоб урятувати наших людей із міста й довезти туди гуманітарний вантаж, дуже важливий для кожного і кожної», – повідомив Володимир Зеденський

За його словами, у місті перебувають близько ста тисяч маріупольців.

«100 тисяч людей перебувають у нелюдських умовах. У повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків. Під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами. Обстрілами або свідомим терором», – зауважив Президент України.

Він також повідомив, що сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами. На погодженому маршруті біля Мангуша. В полоні опинилися працівники ДСНС і водії автобусів.

«Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитися до гуманітарної місії. Очікуємо реалізації задуму керівника грецького МЗС вже найближчими днями. Попри всі складнощі за сьогодні все ж вдалося врятувати 7 тисяч 26 маріупольців. Завтра продовжимо цю важливу роботу», – повідомив Володимир Зеленський.

Наші представники намагаються домовитися про гуманітарні коридори ще у Київській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях.

За даними грецьких ЗМІ, нещодавно з міста вдалося евакуювати дипломата Маноліса Андрулакіса, який очолював генеральне консульство країни у Маріуполі.

Чоловік, який пережив блокаду рашистів повідомив, що російські «визволителі» фактично повністю зруйнували мирне місто, що є великим воєнним злочином.

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