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Crédit Agricole призупиняє свою діяльність в Росії

Анастасія Диняк

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Один з найбільших французьких банків Crédit Agricole призупиняє свою діяльність в Росії. Про це повідомили на сайті установи.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Crédit Agricole Group припинила нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність на території країни-агресора.

Дочірня компанія Crédit Agricole забезпечувала робочі місця 170 росіянам. У 2021 році компанія  отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн ​​євро.

Crédit Agricole наголошує на солідарності з Україною з самого першого дня вторгнення Росії. Компанія забезпечила обладнанням та фінансовою підтримкою 2400 співробітників Crédit Agricole Ukraine.

Також було створено благодійний фонд солідарності, щоб підтримати працівників та українців, які постраждали від війни. Crédit Agricole Group виділила 10 мільйонів євро.

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